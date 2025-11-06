Мозаичный лесной кот «поселился» на подпорной стене Владивостока

Подпорная стена в переулке Павленко во Владивостоке заиграет новыми красками. Её начали восстанавливать и украшать. Уже сейчас там появился арт-объект — мозаика с изображением дальневосточного лесного кота, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Давно интересно было украсить эту стену. Наша концепция называется “Новая волна”. Это рисунок в форме ступеней. Причем здесь не будет диссонирующих цветов. Изображение планируется сделать в единой палитре — в спокойных цветах, не отвлекающих проезжающих мимо водителей», — рассказал художник Евгений Макеев с псевдонимом Нован.
Эту концепцию художники реализуют по заказу мэрии города. Сейчас стену избавляют от деффектов и красят. Появились и первые изображения. Например, рядом с остановкой общественного транспорта «присел» дальневосточный лесной кот — редкий вид, занесённый в Красную книгу России.
Скоро на стене будут красоваться и другие растения и животные Приморского края и Японского моря, которые являются гордостью региона. Художественное оформление будет происходить поэтапно, потому что площадь «подпорки» внушительная — 906 кв. метров.
Художники трудятся каждый день. Планируется, что работы будут завершены за две недели. По окончании проекта стена в переулке Павленко станет не только ярким элементом городской среды, но и своеобразной повестью о природном разнообразии региона.
Напомним, что новые муралы появились на подпорных стенах Партизанского проспекта в районе остановки «Картинная галерея» во Владивостоке. Арт-инсталляции выполнены в стилистике Razzle Dazzle, а эскиз придумал художник Макс Майз.