Мозаичный лесной кот «поселился» на подпорной стене Владивостока

«Давно интересно было украсить эту стену. Наша концепция называется “Новая волна”. Это рисунок в форме ступеней. Причем здесь не будет диссонирующих цветов. Изображение планируется сделать в единой палитре — в спокойных цветах, не отвлекающих проезжающих мимо водителей», — рассказал художник Евгений Макеев с псевдонимом Нован.