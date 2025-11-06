В конкурсе «Мисс Земля — 2025» победила чешская модель Натали Пушкинова

Модель из Чехии Натали Пушкинова, которой 21 год, стала победительницей конкурса «Мисс Земля — 2025», сообщил телеканал ABS-CBN.
Мероприятие проходило в филиппинской столице Маниле. Конкурс в этом году проводился в 25-й раз.
За звание самой красивой девушки боролись 80 участниц. В списке «Топ-12», который был сформирован по итогам конкурса, оказалась гражданка России Елизавета Гурьянова.
Напомним, в начале октября состоялся конкурс «Мисс Россия — 2025». В нём главную корону получила представительница Московской области Анастасия Венза. В конкурсе приняли участие 50 девушек из разных регионов РФ.