Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конкурсе «Мисс Земля — 2025» победила чешская модель Натали Пушкинова

В список «Топ-12» на конкурсе «Мисс Земля — 2025» попала гражданка РФ Елизавета Гурьянова.

Источник: Аргументы и факты

Модель из Чехии Натали Пушкинова, которой 21 год, стала победительницей конкурса «Мисс Земля — 2025», сообщил телеканал ABS-CBN.

Мероприятие проходило в филиппинской столице Маниле. Конкурс в этом году проводился в 25-й раз.

За звание самой красивой девушки боролись 80 участниц. В списке «Топ-12», который был сформирован по итогам конкурса, оказалась гражданка России Елизавета Гурьянова.

Напомним, в начале октября состоялся конкурс «Мисс Россия — 2025». В нём главную корону получила представительница Московской области Анастасия Венза. В конкурсе приняли участие 50 девушек из разных регионов РФ.