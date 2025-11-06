Ричмонд
Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

Меган Маркл участвует в создании фильма «Близкие друзья».

Источник: Аргументы и факты

Супруга британского принца Гарри, Меган Маркл, вновь вернулась к актёрской деятельности, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник, близкий к проекту.

По данным издания, это её первое появление на съёмочной площадке за последние восемь лет после того, как она официально объявила о завершении актёрской карьеры.

Как уточняется, съёмки проходят в штате Калифорния, где Меган Маркл участвует в создании фильма «Близкие друзья». В проекте также задействованы известные актёры — Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг. Фильм, по информации источников, станет одним из наиболее ожидаемых голливудских релизов следующего года.

По словам собеседника издания, после возвращения к актёрской деятельности Меган Маркл «буквально завалили предложениями». Инсайдер отметил, что продюсеры и киностудии проявляют к ней большой интерес, рассматривая герцогиню Сассекскую как «ключевую фигуру в грядущем возрождении классического Голливуда».

Ранее герцог Сассекский принц Гарри стал объектом обсуждения в сети после появления с супругой, Меган Маркл, на благотворительном вечере, приуроченном ко Всемирному дню психического здоровья.

