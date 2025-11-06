Паромная переправа в Николаевске-на-Амуре прекращает свою работу

С 7 ноября в связи с ледовой обстановкой паромная переправа село Подгорное — Николаевск-на-Амуре прекращает работу.
На реке начался ледостав, а потому выход на лед запрещен, это опасно для жизни.
Соответствующие информационные знаки установлены в местах традиционного, но несанкционированного выхода на лёд: дамба морпорта, дамба ТЭЦ, РСУ, нефтебаза, завод, набережная, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Закрытие переправы в ноябре — явление традиционное. Но город не останется оторванным от внешнего мира.
Судна на воздушной подушке, а два судна пришли в Николаевск-на-Амуре нынешней весной, будут по-прежнему курсировать по Амуру, перевозить грузы, и прежде всего свежие продукты. Основной запас предприниматели делают заранее, чтобы покупатели в магазинах не чувствовали недостатка в чем-то необходимом.
Тем более, что откроется ледовая переправа только ближе к новому году.