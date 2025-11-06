Ричмонд
Паромная переправа в Николаевске-на-Амуре прекращает свою работу

Связь с внешним миром будет осуществляться судами на воздушных подушках.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 7 ноября в связи с ледовой обстановкой паромная переправа село Подгорное — Николаевск-на-Амуре прекращает работу.

На реке начался ледостав, а потому выход на лед запрещен, это опасно для жизни.

Соответствующие информационные знаки установлены в местах традиционного, но несанкционированного выхода на лёд: дамба морпорта, дамба ТЭЦ, РСУ, нефтебаза, завод, набережная, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Закрытие переправы в ноябре — явление традиционное. Но город не останется оторванным от внешнего мира.

Судна на воздушной подушке, а два судна пришли в Николаевск-на-Амуре нынешней весной, будут по-прежнему курсировать по Амуру, перевозить грузы, и прежде всего свежие продукты. Основной запас предприниматели делают заранее, чтобы покупатели в магазинах не чувствовали недостатка в чем-то необходимом.

Тем более, что откроется ледовая переправа только ближе к новому году.