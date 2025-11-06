Ричмонд
Врачи скорой помощи спасли ребенка с сахарным диабетом во Владивостоке

Вызов поступил 29 сентября из Хорольской районной больницы.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостока оперативно помогли шестилетней девочке с впервые выявленным сахарным диабетом. Вызов поступил 29 сентября из Хорольской районной больницы, где врачи диагностировали у ребенка сахарный диабет первого типа, осложненный судорожным синдромом. Малышке требовалась срочная помощь специалистов Краевой детской клинической больницы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Уже на следующий день в Хороль вылетела вертолетная бригада медиков в составе врача Алексея Сидунова и фельдшера Сергея Пшеничного. Во время полета во Владивосток специалисты постоянно контролировали состояние ребенка. После приземления под Артемом девочку бережно перевезли в реанимобиль и доставили в детскую больницу.

Ребенка госпитализировали в педиатрическое отделение, где после двухнедельного курса лечения ее выписали домой. Медики проявили высочайший профессионализм, а маленькой пациентке желают крепкого здоровья.