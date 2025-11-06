Врачи скорой помощи спасли ребенка с сахарным диабетом во Владивостоке

Уже на следующий день в Хороль вылетела вертолетная бригада медиков в составе врача Алексея Сидунова и фельдшера Сергея Пшеничного. Во время полета во Владивосток специалисты постоянно контролировали состояние ребенка. После приземления под Артемом девочку бережно перевезли в реанимобиль и доставили в детскую больницу.