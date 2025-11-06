Ричмонд
В нескольких районах Новосибирска введены временные ограничения движения

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах и продлятся до 20 ноября.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске введены временные ограничения движения транспортных средств в Октябрьском районе и Центральном округе. Согласно официальному сообщению пресс-службы мэрии, ограничения продлятся до 20 ноября и связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

По информации городской администрации, «по 15 ноября на 4,5 метра сужается проезжая часть ул. Никитина в районе здания № 14, к. 1». Также «с 5 по 20 ноября на 4,5 метра сужается проезжая часть ул. Семьи Шамшиных в районе жилого дома № 60 на ул. Депутатской».

В пресс-службе мэрии обратились к водителям с просьбой: «Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения». Дорожные службы приступили к организации временных схем движения на участках проведения работ.