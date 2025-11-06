В нескольких районах Новосибирска введены временные ограничения движения

По информации городской администрации, «по 15 ноября на 4,5 метра сужается проезжая часть ул. Никитина в районе здания № 14, к. 1». Также «с 5 по 20 ноября на 4,5 метра сужается проезжая часть ул. Семьи Шамшиных в районе жилого дома № 60 на ул. Депутатской».