Представительница Чехии победила на главном конкурсе красоты «Мисс Земли-2025»: появились фото

Новой «Мисс Земли» выбрали чешскую модель Натали Пушкинову.

Источник: Комсомольская правда

В Маниле состоялся ежегодный и самый главный конкурс красоты «Мисс Земли». На этот раз победу одержала представительница Чехии. Главной красавицей Земли выбрали модель Натали Пушкинову, транслирует телеканал ABS-CBN.

Всего в конкурсе участвовали 79 представительниц из разных стран мира. От России выступила Елизавета Гурьянова. Она вошла в топ-12 самых красивых девушек.

«Натали Пушкинова из Чехии завоевала главную корону», — свидетельствуют результаты конкурса.

На другом конце Земли в то же время проходило другое соревнование красавиц. На конкурсе «Мисс Вселенная 2025» разгорелся скандал. Организатор назвал участницу из Мексики «тупой» и приказал охране вывести ее из зала. Победительницы национальных конкурсов красоты снимали происходящее на видео.