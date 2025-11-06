Микрорайон Владивостока второй день подряд остаётся без воды из-за аварии

Порыв произошёл возле дома № 34 по улице Адмирала Горшкова. В telegram-канале микрорайона местные жители пишут, что в ночь с 5 на 6 ноября в Снеговой Пади уже наблюдались перебои с водоснабжением и водоотведением: в доме № 38 были локальные порывы в отдельных квартирах: «В унитаз воздух бил таким напором, что казалось, бачок разорвёт», — а в доме № 38 «грязная вода весь унитаз забила песком на подачу воды, пришлось разбирать его, чтобы прочистить».
По предварительной информации, которую дал представитель МЦУ Владивостока в комментариях к публикациям о коммунальной аварии, воды не будет ориентировочно до 20:00. На время проведения аварийно-восстановительных работ без холодного водоснабжения остались дома:
Адмирала Горшкова, 32, 42, 44, 52, корп. 2, 52, корп. 3, 71, 79,
Адмирала Смирнова, 8, 14, 16, 18,
Анны Щетининой, 20, 26, 28,
Полковника Фесюна, 20.
Примечательно, что вчера строители тоже порвали трубу примерно в этом же месте. Воды в микрорайоне, включая прилегающий к Снеговой Пади ЖК «Изумрудный», не было с 11 до 23 часов.