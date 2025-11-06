Микрорайон Владивостока второй день подряд остаётся без воды из-за аварии

Порыв произошёл возле дома № 34 по улице Адмирала Горшкова. В telegram-канале микрорайона местные жители пишут, что в ночь с 5 на 6 ноября в Снеговой Пади уже наблюдались перебои с водоснабжением и водоотведением: в доме № 38 были локальные порывы в отдельных квартирах: «В унитаз воздух бил таким напором, что казалось, бачок разорвёт», — а в доме № 38 «грязная вода весь унитаз забила песком на подачу воды, пришлось разбирать его, чтобы прочистить».