Онколог Черемушкин сказал, как снизить риск развития рака, как у Николаева

Снизить риск развития рака кишечника, как у скончавшегося 4 ноября артиста и телеведущего Юрия Николаева, помогут правильное питание и отказ от вредных привычек, сообщил в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Напомним, рак кишечника у Николаева обнаружили в 2007 году во время плановой проверки. После длительного лечения артист вошел в ремиссию.
После этого он регулярно проходил обследования, но иммунитет заметно ослаб. В прошлом году Николаев столкнулся с серьезным воспалением легких.
Накануне стало известно о госпитализации телеведущего. Спустя несколько часов он умер. Предварительно, смерть наступила в результате возвращения онкологического заболевания.
Черемушкин подчеркнул, что особенно негативным образом на развитии рака кишечника сказывается пристрастие к курению.
«Основной фактор развития рака кишечника — внешняя среда: курение, интоксикации, нарушение питания и сопутствующие этому отклонения от нормы, например, ожирение. Особенно вредно курение. Кроме того, человек привыкает питаться и находиться в условиях своего ареала обитания. Попробуйте приехать в Индию и покушать там общепит. Сколько вы там проживёте после этого? Там острейшие блюда, для них привычно, а мы, попадая туда, получаем огромные проблемы», — отметил он.
