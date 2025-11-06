Онколог Черемушкин сказал, как снизить риск развития рака, как у Николаева

«Основной фактор развития рака кишечника — внешняя среда: курение, интоксикации, нарушение питания и сопутствующие этому отклонения от нормы, например, ожирение. Особенно вредно курение. Кроме того, человек привыкает питаться и находиться в условиях своего ареала обитания. Попробуйте приехать в Индию и покушать там общепит. Сколько вы там проживёте после этого? Там острейшие блюда, для них привычно, а мы, попадая туда, получаем огромные проблемы», — отметил он.