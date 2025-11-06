Ричмонд
Новая улица в Иркутске будет носить имя Леонида Гайдая

Иркутск, НИА-Байкал — В иркутском Студгородке появится улица имени Леонида Гайдая.

Источник: НИА Байкал

Вопрос о присвоении названия новому элементу улично-дорожной сети обсудили на заседании Высшего административного комитета администрации города под руководством мэра Руслана Болотова.

С инициативой о присвоении улице имени известного земляка в мэрию обращались инициативные группы граждан и коллективы разных организаций. Одной из идей было переименовать имеющуюся улицу 4-я Железнодорожная, но иркутяне не поддержали ее в ходе голосования.

На заседании комиссии по городской топонимике и увековечиванию известных в Иркутске людей и событий решено дать имя Леонида Гайдая новой улице. Она будет проходить вблизи дома № 81/24 на Лермонтова по направлению к Ангаре, недалеко от стадиона ИрНИТУ. В данном районе планируют строительство студенческого кампуса, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Имя выдающегося советского кинорежиссера редко связывают с нашим городом. Вместе с этим детские годы Леонид Иович провел именно здесь, в предместье Глазково. Наша общая задача — помнить свою историю, чтить уроженцев и жителей Иркутска, которые внесли существенный вклад в развитие той или иной отрасли: будь то военное дело, инженерная наука, культура и искусство, спорт», — прокомментировал Руслан Болотов.

Напомним, ранее новой улице в микрорайоне Союз было присвоено имя иркутянина Героя России Эдуарда Дьяконова.