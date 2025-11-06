Новая улица в Иркутске будет носить имя Леонида Гайдая

«Имя выдающегося советского кинорежиссера редко связывают с нашим городом. Вместе с этим детские годы Леонид Иович провел именно здесь, в предместье Глазково. Наша общая задача — помнить свою историю, чтить уроженцев и жителей Иркутска, которые внесли существенный вклад в развитие той или иной отрасли: будь то военное дело, инженерная наука, культура и искусство, спорт», — прокомментировал Руслан Болотов.