«Начал заикаться»: казахстанец не может оправиться от жесткого пранка с бензопилой в лифте

Еркебулан Жексенбеков рассказал телеканалу о том, как стал жертвой жесткого пранка. В вечер розыгрыша он возвращался из гостей и зашел в лифт, где его поджидал неприятный сюрприз.
После розыгрыша Еркебулан приходил в себя несколько дней и теперь избегает лифтов. Он отметил, что хорошо, что на его месте не оказался человек со слабым сердцем.
В момент розыгрыша, когда в лифт залетели с бензопилой, Еркебулан не сразу понял, что происходит, и даже начал заикаться. Бензопила была на цепи, и когда она была включена, масло начало брызгать и испачкало его штаны.
Автора пранка с бензопилой уже наказывали за подобные розыгрыши. В полиции рассказали, что он дважды отбывал административный арест.
Психологи предупреждают, что пранки могут иметь серьезные последствия для психического здоровья. Панические атаки, бессонница и нервный тик — лишь малая часть возможных проблем.
Психолог Алтыншаш Матаева отметила, что к ней уже обращались жертвы жестоких розыгрышей. После пранка у людей могут появиться панические расстройства, проблемы со сном и аппетитом.
В МВД заявляют, что видео с неоднозначными розыгрышами появляются в сети все чаще. На это уже обратили внимание в парламенте, и некоторые депутаты призывают строже наказывать авторов такого контента.