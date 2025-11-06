Ричмонд
«Начал заикаться»: казахстанец не может оправиться от жесткого пранка с бензопилой в лифте

Казахстанец Еркебулан Жексенбеков признался, что все еще не может прийти в себя после пранка с бензопилой в лифте. Ситуацию в стране прокомментировали психологи, сообщает сайт телеканала KTK.

Источник: Nur.kz

Еркебулан Жексенбеков рассказал телеканалу о том, как стал жертвой жесткого пранка. В вечер розыгрыша он возвращался из гостей и зашел в лифт, где его поджидал неприятный сюрприз.

После розыгрыша Еркебулан приходил в себя несколько дней и теперь избегает лифтов. Он отметил, что хорошо, что на его месте не оказался человек со слабым сердцем.

В момент розыгрыша, когда в лифт залетели с бензопилой, Еркебулан не сразу понял, что происходит, и даже начал заикаться. Бензопила была на цепи, и когда она была включена, масло начало брызгать и испачкало его штаны.

Автора пранка с бензопилой уже наказывали за подобные розыгрыши. В полиции рассказали, что он дважды отбывал административный арест.

Психологи предупреждают, что пранки могут иметь серьезные последствия для психического здоровья. Панические атаки, бессонница и нервный тик — лишь малая часть возможных проблем.

Психолог Алтыншаш Матаева отметила, что к ней уже обращались жертвы жестоких розыгрышей. После пранка у людей могут появиться панические расстройства, проблемы со сном и аппетитом.

В МВД заявляют, что видео с неоднозначными розыгрышами появляются в сети все чаще. На это уже обратили внимание в парламенте, и некоторые депутаты призывают строже наказывать авторов такого контента.