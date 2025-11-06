В Омске активно раскупают билеты на Гран-при России по фигурному катанию

Этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» готовятся провести в Омске. Соревнования стартуют 19 ноября на «G-Drive Арене» и продлятся до 23 ноября. За 16 дней до начала состязаний продана почти половина билетов.
Стоимость билетов (отдельно на каждый день) от 300 до 1500 рублей. Зрители увидят соревнования в танцах на льду, парном катании, а также одиночном среди мужчин и женщин.
Финал Гран-при России пройдет в Челябинске в марте. Сам чемпионат России-2026 пройдет в Санкт-Петербурге в средине декабря.
В прошлом году турнир собрал рекордное количество болельщиков — почти 40 тысяч человек. Трансляцию Гран-при из Омска посмотрели 12 млн зрителей. Фотографии, на которых запечатлено грандиозное событие, можно найти на сайте «АиФ в Омске».