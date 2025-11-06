Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 83,4 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Новосибирской области за январь-август 2025 года, по предварительным данным, составила 83 454 рубля. Об этом говорится в докладе Новосибирскстата о социально-экономическом положении региона в январе-сентябре 2025 года.