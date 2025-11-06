Омский архсовет отклонил проект апарт-отеля на месте картодрома

Проекты ранее одобрил городской архсовет. Застройщики планировали возвести восьмиэтажный апарт-отель на 174 номера и двухэтажный культурно-развлекательный комплекс с лекционными классами и зимним садом. Строительство должно было стартовать на улице 3-я Островская — там, где ранее располагался картодром.