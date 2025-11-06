Омский архсовет отклонил проект апарт-отеля на месте картодрома

Областной архитектурно-градостроительный совет отклонил проект апарт-отеля и культурно-развлекательного комплекса на территории бывшего ДОСААФ. Это следует из протокола заседания от 10 сентября 2025 года, документ разместили на сайте правительства региона.
Проекты ранее одобрил городской архсовет. Застройщики планировали возвести восьмиэтажный апарт-отель на 174 номера и двухэтажный культурно-развлекательный комплекс с лекционными классами и зимним садом. Строительство должно было стартовать на улице 3-я Островская — там, где ранее располагался картодром.
Члены областного совета не поддержали эти планы. Они рекомендовали исключить размещение отеля на заявленной территории и учесть повышенный уровень авиационного шума. Этот фактор устанавливает ограничения для строительства гостиниц, кафе и многоцелевых залов.
Также арендаторам участков предписано согласовать все работы с облминистерством культуры. Требование связано с наличием на территории объекта культурного наследия «Стоянка Омская» — остатков древних поселений.
