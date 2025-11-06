Определен средний размер пенсии для неработающих пенсионеров: он увеличится к январю

Парламентарий пояснила, что в середине 2025 года средний размер пенсии для неработающих пожилых граждан составлял 25 826,03 рубля. В январе пройдет очередная индексация. Ее размер составит 7,6%, добавила депутат. Она подчеркнула, что повышение выплат начнет осуществляться уже с 1 января.