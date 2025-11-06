Определен средний размер пенсии для неработающих пенсионеров: он увеличится к январю

В январе 2026 года в России возрастут пенсии. Средний размер страховой выплаты по старости превысит 27 тысяч рублей. Об этом россиянам напомнила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, цитирует РИА Новости.
Парламентарий пояснила, что в середине 2025 года средний размер пенсии для неработающих пожилых граждан составлял 25 826,03 рубля. В январе пройдет очередная индексация. Ее размер составит 7,6%, добавила депутат. Она подчеркнула, что повышение выплат начнет осуществляться уже с 1 января.
«После индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — рассказала Екатерина Стенякина.
Кроме того, граждане, достигшие 80-летнего возраста в ноябре, могут получить повышенную пенсионную выплату в декабре. Право на дополнительные средства имеют те, кто получает страховую пенсию по старости.