«Орешник» долетит до Европы: что будет после начала серийного выпуска ракет

«Начало серийного производства говорит о том, что проведенные испытания подтвердили заявленные характеристики. Единственное, при ударе по объекту в Днепропетровске применялись боевые блоки без фугасной и ядерной части, были просто болванки. Но их хватило для того, чтобы разрушить все подземные цеха, которые имели защиту на случай, если сверху произойдет ядерный взрыв. Удар “Орешника” показал, что такого рода объекты теперь очень уязвимы», — пояснил Кнутов.