«Орешник» долетит до Европы: что будет после начала серийного выпуска ракет

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков вооружения официально сообщил, что страна приступила к серийному выпуску «Орешника». Это событие выводит военно-стратегический баланс на совершенно иной уровень.
Начатое серийное производство новейшего ракетного комплекса «Орешник» — это не просто укрепление обороноспособности, но и прямой сигнал западным странам сесть за стол переговоров. Такое заявление в эксклюзивном комментарии для aif.ru сделал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Орешник» приглашает к переговорам.
По словам Кнутова, запуск массового производства приглашает западные страны к началу переговоров о неразвитии гонки вооружений.
«Начало производства ракет “Орешник” — это приглашение западным странам сесть за стол для переговоров, пока мы не стремимся к военному доминированию. Попытки блокирования Калининграда, прекращения судоходства в Балтийском море и многое другое говорит о том, что Запад ведет путь к эскалации. Мы, создав новое оружие, предлагаем сесть за стол переговоров и договориться о нераскручивании гонки вооружений, о деэскалации и нормализации отношений», — подчеркнул эксперт.
Таким образом, Россия, демонстрируя качественно новый инструмент сдерживания, фактически предлагает Западу отказаться от силовой конфронтации, последствия которой могут стать катастрофическими.
«Орешник» способен достичь любой точки Европы.
Тактико-технические характеристики нового комплекса впечатляют. Российская ракета «Орешник» способна уничтожить все цели в западной и восточной Европе, она может пролететь до 5 тыс. км, заявил Юрий Кнутов.
«Эта ракета способна поразить все цели, которые находятся не только в восточной, но и в западной Европе. Каждый боевой блок “Орешника” летит отдельно, имеет свою траекторию и цель, которую он поражает», — добавил он.
Эффективность ракеты уже была подтверждена в реальных боевых условиях.
«Начало серийного производства говорит о том, что проведенные испытания подтвердили заявленные характеристики. Единственное, при ударе по объекту в Днепропетровске применялись боевые блоки без фугасной и ядерной части, были просто болванки. Но их хватило для того, чтобы разрушить все подземные цеха, которые имели защиту на случай, если сверху произойдет ядерный взрыв. Удар “Орешника” показал, что такого рода объекты теперь очень уязвимы», — пояснил Кнутов.
Против «Орешника» нет защиты.
Главная особенность «Орешника» — это практически полная неуязвимость для существующих систем противоракетной обороны (ПРО). Юрий Кнутов объяснил, почему ПВО потенциального противника бессильны.
«Чтобы обезвредить один удар “Орешником”, противнику нужно иметь несколько противоракетных комплексов, а может быть даже и десяток, чтобы иметь возможность поразить каждый боевой блок. Это нереально и на сегодняшний день недостижимо. Поэтому мы можем говорить о том, что “Орешник” — уникальная система оружия, средств противодействия от нее не существует», — отметил Кнутов.
Эта уникальность заключается в комплексе боевых блоков, каждый из которых летит по отдельной траектории и наводится на собственную цель. Создать плотный и гарантированный заслон против такого роя высокоточных боевых элементов современная наука пока не в состоянии. Массовое производство «Орешника» и появление на вооружении наших ракетных войск подобного рода систем кардинально поднимет боевой потенциал армии РФ, добавил военный эксперт.
Сила сдерживания, а не нападения.
Важно отметить, что, несмотря на всю свою мощь, «Орешник» позиционируется как оборонительное, а не наступательное оружие.
«Я всегда говорю, что “Орешник”, “Буревестник”, “Посейдон” и “Сармат” — это не средство для нападения, а средство ответа на встречный удар. То есть, мы его применим, если против нас начнется война, или если существованию нашего государства или Белоруссии (мы входим в Союзное государство) будет угрожать опасность», — пояснил военный эксперт.
Это заявление напрямую перекликается со словами Владимира Путина, который, комментируя развитие ядерной триады, подчеркнул: «Россия, как все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал. Россия никому не угрожает».