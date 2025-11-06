Для детей участников СВО провели мастер-классы в Иркутске

«Неформальные каникулы» проходят в столице Прибайкалья с 2013 года. За это время проект стал масштабным и массовым. Здесь реализуются новые формы образования, есть возможность получить различные знания и навыки. Проект направлен как на всестороннее развитие детей всех возрастов, так и на сплочение семей. Это отличный способ с пользой провести время вместе в период школьных каникул", — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.