Для детей участников СВО провели мастер-классы в Иркутске

Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки в рамках осенних «Неформальных каникул» проекта «Иркутск — обучающийся город».
Для мальчишек и девчонок провели занятия «Макраме. Изготовление брелока», «Ящерка из бисера», «Зверушка из губки», «Художественное оформление гипсовых фигурок» и мастер-класс по росписи фигуры советского красногвардейца в масштабе 1/72. В мастер-классах участвовали 50 ребят разного возраста.
«Хорошая идея — в праздничный день пригласить детей участников специальной военной операции, родителей, их близких и провести для них познавательные мероприятия. Вместе мы — большая сплоченная семья. И как семью объединяют общие интересы, так и возникающие проблемы вместе мы сможем преодолеть», — прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев, который посетил мероприятие.
Напомним, по инициативе администрации города «Неформальные каникулы» проходили в Иркутске с 27 октября по 4 ноября. За неделю было организовано более 550 мероприятий для школьников, их родителей, бабушек и дедушек. Участниками стали свыше 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба городской администрации.
Горожане посещали уроки танцев, спортивные и туристические занятия, познавательные лекции, учились играть на музыкальных инструментах, участвовали в творческих мастер-классах, интеллектуальных играх и приключенческих квестах. Психологи проводили для детей и их родителей тренинги и консультации. Занятия организовали в библиотеках, досуговых центрах, музеях, театрах и школах областного центра.
«Неформальные каникулы» проходят в столице Прибайкалья с 2013 года. За это время проект стал масштабным и массовым. Здесь реализуются новые формы образования, есть возможность получить различные знания и навыки. Проект направлен как на всестороннее развитие детей всех возрастов, так и на сплочение семей. Это отличный способ с пользой провести время вместе в период школьных каникул", — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Постоянными партнерами проекта являются муниципальные библиотеки и образовательные учреждения, дома творчества, а также музеи, театры, творческие коллективы, вузы, научно-исследовательские институты и центры, экологические, краеведческие, социально ориентированные некоммерческие организации.