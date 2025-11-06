Дроппер из Дагестана вернул более 900 тыс. руб. пенсионерке из Владивостока

После проверки прокуратуры Первомайского района города Владивостока с «дроппера» взыскали более 900 тысяч рублей в пользу обманутой пенсионерки. По данным краевой прокуратуры, в июле 2024 года 57-летняя женщина, проживающая во Владивостоке, стала жертвой мошенников, которые убедили её перевести крупную сумму на указанный ими банковский счёт.
В ходе расследования было установлено, что счёт принадлежал 34-летнему жителю Республики Дагестан, который не имел правовых оснований на получение этих денег. Прокуратура обратилась в Ахтынский районный суд Республики Дагестан с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры Первомайского района Владивостока.
Дополнительные сведения из Приморского края показывают, что подобные случаи с «дропперами» — людьми, которые предоставляют свои банковские реквизиты для обналичивания денег, полученных мошенническим путём — становятся всё более распространёнными. Так, в октябре 2025 года в Лазовском районе прокуратура взыскала более 370 тысяч рублей с 39-летней жительницы Новосибирской области, чей счёт использовали для получения средств, похищенных у 71-летней пенсионерки. Тогда суд также удовлетворил иск прокурора в полном объёме, а контроль за исполнением решения поддерживается прокуратурой.
В Приморском крае прокуратура активно защищает права социально незащищённых граждан от мошеннических схем, направленных на обман пожилых людей. Взыскания с «дропперов» проходят по принципу возврата суммы, присвоенной незаконно, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Подобные действия прокуратуры направлены на восстановление справедливости для жертв мошенничества и контроль за исполнением судебных решений.