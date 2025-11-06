Дроппер из Дагестана вернул более 900 тыс. руб. пенсионерке из Владивостока

Дополнительные сведения из Приморского края показывают, что подобные случаи с «дропперами» — людьми, которые предоставляют свои банковские реквизиты для обналичивания денег, полученных мошенническим путём — становятся всё более распространёнными. Так, в октябре 2025 года в Лазовском районе прокуратура взыскала более 370 тысяч рублей с 39-летней жительницы Новосибирской области, чей счёт использовали для получения средств, похищенных у 71-летней пенсионерки. Тогда суд также удовлетворил иск прокурора в полном объёме, а контроль за исполнением решения поддерживается прокуратурой.