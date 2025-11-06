Ричмонд
В Комсомольске-на-Амуре сбили подростка, врачи борются за его жизнь

Водитель скрылся после наезда, но его нашли спустя три дня.

Источник: Соцсети

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя, сбившего 17-летнего пешехода на проспекте Московском. ДТП произошло вечером 24 октября: молодой человек переходил дорогу по «зебре», когда его сбил автомобиль.

Пострадавшего заметили другие водители, вызвали скорую и полицию. Подростка госпитализировали с тяжёлыми травмами, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое и продолжают бороться за жизнь юноши.

Как выяснилось, за рулём Toyota Hilux был 41-летний местный житель. После наезда он скрылся с места аварии, а позже попытался замаскировать следы происшествия, сдав машину в автосервис.

Преступление раскрыто в ходе розыскных мероприятий. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека, — сообщает телеграм-канал Komsagram.