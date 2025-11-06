Когда аренда становится выгоднее ипотеки, рассказал казахстанский эксперт

Обычно выбор между ипотекой и арендой возникает из-за ограниченных финансовых возможностей, когда расходы на ипотеку могут ухудшить финансовую стабильность семьи. Популярно мнение, что «лучше платить за свою квартиру, чем оплачивать чужую». Однако в одних случаях ипотека может стать неподъемным бременем и обернуться долгами, а в других — аренда превращается в невыгодную трату денег.
Экономист Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез» подчеркивает, что решение о жилье должно приниматься не на основе эмоций, а через расчет возможностей. «Аренда и покупка — это разные экономические модели: при аренде платишь за пользование без капитальных вложений, но и без накопления актива; при покупке платежи превращаются в инвестицию, но берутся на себя риски — ипотека, ремонт, налоги, амортизация. Экономически правильный вопрос звучит не “что престижнее”, а что выгоднее в вашей ситуации сейчас», — отмечает эксперт.
Самая простая формула сравнения, по мнению Султанова, сводится к принципу стоимости владения (Total Cost of Ownership). Если сумма годовой аренды не превышает 5−6% от стоимости квартиры, то аренда будет выгоднее. Если расходы на аренду превысят 7−8% от стоимости квартиры — выгоднее ее купить. В качестве примера приводятся следующие расчеты: квартира стоит 40 млн тенге; аренда обходится в 200 000 тенге в месяц, что в год составляет 2,4 млн тенге (6% от стоимости жилья). В данном случае отмечается «пограничная зона» — если ставки по ипотеке высокие, то аренда будет разумнее. Если ипотека доступна по низкой ставке, покупка становится оправданной.
Однако важно учитывать и другие аспекты при решении между арендой и ипотекой, поэтому выбор должен учитывать все плюсы и минусы каждого из вариантов.
Ипотека работает как долгосрочная инвестиция в стабильность, если: имеется стабильный доход и «финансовая подушка» минимум на 6 месяцев; кредитная ставка низкая, а инфляция высокая, и покупка жилья «фиксирует» цену будущего; планируется проживание в одном месте минимум 7−10 лет; цены на жилье растут быстрее инфляции, и рынок жилья не перегрет. «Покупка дает чувство “своего угла”, но часто лишает гибкости. Многие семьи берут ипотеку не из расчета, а “чтобы не платить чужому”. На деле разница лишь в том, кому вы платите — арендодателю или банку. Экономисты отмечают: владение ради статуса — одна из самых дорогих ошибок класса “средний плюс”», — сообщает Руслан Султанов.
Аренда может оказаться рациональным финансовым инструментом, который дает свободу человеку. Ее выгода образуется при следующих условиях: уровень аренды низкий по отношению к стоимости жилья (до 5−6% в год); доход нестабилен, возможны переезд или смена города; ставки по ипотеке высокие, а собственных накоплений мало; есть возможность вложить капитал в дело с большей отдачей (например, в депозит, акции или бизнес и получать доход).
«Снимать — не значит “не иметь”. Это значит временно использовать, сохраняя капитал. Если аренда позволяет жить комфортно и накапливать капитал — это стратегия, а не слабость. Если ипотека превращает семью в заложников платежей — это не “вложение”, а цепь. Экономика напоминает: лучшее жилье то, которое вы можете позволить без потери свободы. Не дом делает человека богатым, а умение считать, прежде чем подписывать договор», — отмечает Руслан Султанов.