Когда аренда становится выгоднее ипотеки, рассказал казахстанский эксперт

Ипотека работает как долгосрочная инвестиция в стабильность, если: имеется стабильный доход и «финансовая подушка» минимум на 6 месяцев; кредитная ставка низкая, а инфляция высокая, и покупка жилья «фиксирует» цену будущего; планируется проживание в одном месте минимум 7−10 лет; цены на жилье растут быстрее инфляции, и рынок жилья не перегрет. «Покупка дает чувство “своего угла”, но часто лишает гибкости. Многие семьи берут ипотеку не из расчета, а “чтобы не платить чужому”. На деле разница лишь в том, кому вы платите — арендодателю или банку. Экономисты отмечают: владение ради статуса — одна из самых дорогих ошибок класса “средний плюс”», — сообщает Руслан Султанов.