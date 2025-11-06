В красноярской Ветлужанке появился новый арт-объект

В этом году участники представили на суд жюри 14 заявок в различных жанрах современного изобразительного искусства. Авторам дали полную творческую свободу с возможностью самостоятельно выбрать тему и место размещения своих работ, поэтому они получились очень необычными. Среди них выбрали шесть лучших. Эксперты учитывали оригинальность идеи, отражение местных традиций и реалистичность создания, а также возможность адаптации объекта к изменениям городской среды.