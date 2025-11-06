Ричмонд
В красноярской Ветлужанке появился новый арт-объект

В рамках конкурса по оформлению городских пространств «Искра» в Красноярске на улице Петра Словцова, 13 появился стрит-арт «Стоять».

Источник: Соцсети

Художник Никита Лавников нарисовал ярких неваляшек, которые символизируют устойчивость и вечное детство.

Напомним, «Искра» — это конкурс социальных проектов, направленных на улучшение архитектурно-пространственного облика Красноярска. Он проводится с 2014 года среди студентов архитектурных вузов, профессиональных скульпторов и художников, а также урбанистов-любителей в возрасте от 18 до 35 лет.

В этом году участники представили на суд жюри 14 заявок в различных жанрах современного изобразительного искусства. Авторам дали полную творческую свободу с возможностью самостоятельно выбрать тему и место размещения своих работ, поэтому они получились очень необычными. Среди них выбрали шесть лучших. Эксперты учитывали оригинальность идеи, отражение местных традиций и реалистичность создания, а также возможность адаптации объекта к изменениям городской среды.

Победители получили до 450 тысяч рублей на реализацию своей задумки. Новые арт-объекты украсят город до 15 ноября этого года.