В Иркутске началось голосование по проекту «Народные инициативы»

Очное голосование будет проходить в комитетах по управлению городскими округами в будние дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), а также в субботу 15 ноября с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресам:
Свердловский округ — улица Терешковой, 24;
Ленинский округ — улица Маршала Говорова, 3;
Правобережный округ — улица Марата, 14;
Октябрьский округ — улица Декабрьских Событий, 27.
При себе необходимо иметь паспорт. Выбрать можно только один проект.
Помимо этого, доступно голосование на сайте «Госуслуги».
По информации пресс-службы мэрии, в текущем году иркутяне подали 73 заявки. Для участия в отборе определили 59, которые соответствуют всем условиям реализации проекта. По Октябрьскому округу предложено для голосования 13 проектов, по Ленинскому — 9, по Правобережному — 21, по Свердловскому — 16. Идеи, набравшие больше всего голосов, профинансируют из областного и муниципального бюджетов.
«Я благодарен иркутянам за активную позицию и неравнодушие. Предложены разные интересные идеи, и теперь нам предстоит выбрать наиболее важные для Иркутска. “Народные инициативы” стали значимым направлением в развитии городской среды. Все вместе ежегодно мы реализуем десятки предложений земляков, меняем наш город, делаем его комфортнее, а жизнь в нем — интересной», — прокомментировал мэр областного центра Руслан Болотов.