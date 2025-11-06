Ричмонд
В Иркутске началось голосование по проекту «Народные инициативы»

Иркутск, НИА-Байкал — С 5 по 26 ноября иркутяне могут выбрать проекты, которые реализуют по программе «Народные инициативы» партии «Единая Россия» на территории столицы Прибайкалья в 2026 году.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Очное голосование будет проходить в комитетах по управлению городскими округами в будние дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), а также в субботу 15 ноября с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресам:

Свердловский округ — улица Терешковой, 24;

Ленинский округ — улица Маршала Говорова, 3;

Правобережный округ — улица Марата, 14;

Октябрьский округ — улица Декабрьских Событий, 27.

При себе необходимо иметь паспорт. Выбрать можно только один проект.

Помимо этого, доступно голосование на сайте «Госуслуги».

По информации пресс-службы мэрии, в текущем году иркутяне подали 73 заявки. Для участия в отборе определили 59, которые соответствуют всем условиям реализации проекта. По Октябрьскому округу предложено для голосования 13 проектов, по Ленинскому — 9, по Правобережному — 21, по Свердловскому — 16. Идеи, набравшие больше всего голосов, профинансируют из областного и муниципального бюджетов.

«Я благодарен иркутянам за активную позицию и неравнодушие. Предложены разные интересные идеи, и теперь нам предстоит выбрать наиболее важные для Иркутска. “Народные инициативы” стали значимым направлением в развитии городской среды. Все вместе ежегодно мы реализуем десятки предложений земляков, меняем наш город, делаем его комфортнее, а жизнь в нем — интересной», — прокомментировал мэр областного центра Руслан Болотов.

