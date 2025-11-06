В Омске на множестве улиц скопились жуткие пробки

Самые крупные заторы сегодня наблюдаются на Конева и Лукашевича — на подъездах к метромосту и мосту имени 60 лет ВЛКСМ со стороны Левобережья, на Ленинградском мосту, на Красном Пути в сторону центра, по проспекту Маркса в сторону Думской, на 10 лет Октября, улицах Герцена, Маршала Жукова, Кемеровской и других.