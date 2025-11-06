В Омске на множестве улиц скопились жуткие пробки

Утро четверга, 6 ноября 2025 года, началось в Омске с жутких, по мнению автора, пробок. В самый пик загруженность городских дорог, по данным сервиса «Яндекс Пробки», достигла 8 баллов из 10.
Самые крупные заторы сегодня наблюдаются на Конева и Лукашевича — на подъездах к метромосту и мосту имени 60 лет ВЛКСМ со стороны Левобережья, на Ленинградском мосту, на Красном Пути в сторону центра, по проспекту Маркса в сторону Думской, на 10 лет Октября, улицах Герцена, Маршала Жукова, Кемеровской и других.
Среди удаленных от центра улиц наиболее плотные пробки наблюдаются по улицам 4-й Челюскинцев, Хабаровской, Железнождорожной, 8-й Восточной, проспекте Королева.