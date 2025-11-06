Отмечается, что предварительная договоренность об этом достигнута между Данией, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС и Европарламентом.
«Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом», — говорится в публикации.
Таким образом, оборонное финансирование увеличится за счет изменений в программах STEP, «Горизонт Европа», EDF, DEP и MIE, откуда и будут перенаправлены средства.
Теперь изменения предстоит подтвердить Совету ЕС и Европарламенту, и только потом оно будет принято официально.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что к 2031 году Евросоюз нарастит военные расходы еще на дополнительные 2 трлн евро.
Планирует миллиардные расходы на военную технику и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, стремительно теряющий поддержку среди простых немцев. Политик, между тем, собирается сделать в Германии сильнейшую армию.
Президент Владимир Путин многие годы повторяет, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.