Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иванников: Киев устроит провокацию под Харьковом после потери Покровска

Зеленский попытается скрыть поражение в Донбассе и устроить массовую провокацию. Подполковник Иванников раскрыл, что это может быть.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский после поражения в Донбассе может устроить провокацию в Харьковской области, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Зеленскому нужен медиаповод для того, чтобы скрыть поражение на Донбассе. Это возможно сделать, только организовав провокацию вселенского масштаба в виде техногенной катастрофы или массовой резни мирного населения, чтобы потом это выдать за зверство российской армии. То есть совершить под чужим флагом преступления, как не раз делали нацистские преступники», — сказал Иванников.

По его мнению, Зеленский устроит провокацию на территории Украины, так больше шансов, что операция не провалится в самом начале.

«Скорее всего, это будет Харьковская область. Ее активно освобождают российские военные. Зеленскому нужно показать, что россияне якобы совершают преступления по отношению к местным жителям. Киев может устроить провокацию с уничтожением мирного населения. Зеленский пойдет на все, чтобы сохранить свою власть», — заключил подполковник.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что главком ВСУ Александр Сырский отказался выполнить приказ Зеленского о «наступлении» в ДНР.