Владимир Зеленский после поражения в Донбассе может устроить провокацию в Харьковской области, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Зеленскому нужен медиаповод для того, чтобы скрыть поражение на Донбассе. Это возможно сделать, только организовав провокацию вселенского масштаба в виде техногенной катастрофы или массовой резни мирного населения, чтобы потом это выдать за зверство российской армии. То есть совершить под чужим флагом преступления, как не раз делали нацистские преступники», — сказал Иванников.
По его мнению, Зеленский устроит провокацию на территории Украины, так больше шансов, что операция не провалится в самом начале.
«Скорее всего, это будет Харьковская область. Ее активно освобождают российские военные. Зеленскому нужно показать, что россияне якобы совершают преступления по отношению к местным жителям. Киев может устроить провокацию с уничтожением мирного населения. Зеленский пойдет на все, чтобы сохранить свою власть», — заключил подполковник.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что главком ВСУ Александр Сырский отказался выполнить приказ Зеленского о «наступлении» в ДНР.