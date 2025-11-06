Сибирский агропродовольственный форум идет в регионе

В программе первого дня форума — профессиональный конкурс зоотехников и селекционеров, выставка племенных животных «Сила Сибири-2025», традиционный конкурс брендов продуктов питания и напитков Новосибирской области «Вкусы Сибири» с организацией народной дегустации продукции и голосования участников и гостей форума. В то же время на площадке мероприятия организована Сибирская аграрная неделя. Экспонентами выставки станут более 350 компаний из регионов России, а также Белоруссии и Китая.