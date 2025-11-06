Сибирский агропродовольственный форум идет в регионе

«На форуме созданы все условия для продуктивного обмена опытом, передовыми практиками, инновационными технологиями и решениями для продвижения товаров и услуг всех отраслей агропромышленного комплекса. Деловая программа Агрофорума отражает основную цель: “Сибирь — житница России: продовольственная безопасность и экспортный потенциал”. Работа будет организована по отраслевым трекам, нацеленным на обсуждение всех актуальных вопросов и их решение, демонстрацию достижений агропромышленного комплекса и выстраивание деловых связей», — отметил ранее заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.
В программе первого дня форума — профессиональный конкурс зоотехников и селекционеров, выставка племенных животных «Сила Сибири-2025», традиционный конкурс брендов продуктов питания и напитков Новосибирской области «Вкусы Сибири» с организацией народной дегустации продукции и голосования участников и гостей форума. В то же время на площадке мероприятия организована Сибирская аграрная неделя. Экспонентами выставки станут более 350 компаний из регионов России, а также Белоруссии и Китая.
Мероприятие охватывает ключевые аспекты АПК: современные методы возделывания сельскохозяйственных культур, развитие животноводства и ветеринарии, использование цифровых инструментов и искусственного интеллекта, расширение экспортных возможностей сельскохозяйственной продукции, применение беспилотных авиационных технологий. На выставочных стендах представлены предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерские хозяйства, а также научные и общественные организации, которые продемонстрируют достигнутые результаты в работе и широкий ассортимент производимой продукции.
Все мероприятия проходят на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». Вход для посетителей Сибирского агропродовольственного форума свободный. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте.