Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

В нынешнем сезоне-2024/25 российский хоккеист уже обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас у Овечкина три заброшенные шайбы и пять результативных передач. Всего в матчах регулярного сезона и плей-офф он забил 977 голов, продолжая сокращать отставание от Гретцки, который остаётся абсолютным рекордсменом с показателем в 1016 шайб.