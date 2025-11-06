Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сумевшим достичь отметки в 900 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата.
Юбилейная шайба стала для капитана «Вашингтона» второй в домашнем поединке против «Сент-Луис Блюз». На момент взятия ворот шёл второй период встречи, а счёт был 2:0 в пользу команды Овечкина.
В нынешнем сезоне-2024/25 российский хоккеист уже обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас у Овечкина три заброшенные шайбы и пять результативных передач. Всего в матчах регулярного сезона и плей-офф он забил 977 голов, продолжая сокращать отставание от Гретцки, который остаётся абсолютным рекордсменом с показателем в 1016 шайб.
Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в этом сезоне встал на точку вбрасывания и успешно выиграл его в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз».