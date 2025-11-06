Новосибирский водитель осуждён на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП с ребёнком

В Новосибирске вынесен приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб малолетний ребёнок. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, «Кировским районным судом вынесен приговор в отношении 64-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. “а” ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения)».
Следствием установлено, что «днём 19 ноября 2024 года 63-летний водитель, управляя автомобилем “Субару”, двигался задним ходом по придомовой территории дома, расположенного по ул. Петухова в Новосибирске и совершил наезд на двух пешеходов». В результате данного происшествия «малолетний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте».
Суд назначил виновному строгое наказание за совершённое преступление. Согласно официальной информации, «суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года». Также с подсудимого «в пользу потерпевших взыскано более 2 млн рублей в счёт компенсации морального вреда».