Литовкин сказал, как могут пройти испытания ядерного оружия на Новой Земле

«Если это натурные ядерные испытания, то взрывается целая ядерная боеголовка, она может быть без оболочки. Это может проводиться по-разному — в атмосфере или под землей. В последнем случае прорываются тоннели, не столько глубокие, сколько длинные. Там создается специальная камера, туда помещается взрывное устройство и специальные измерительные приборы, которые смогут зафиксировать мощность ядерного взрыва, выход радиации и так далее», — отметил эксперт.