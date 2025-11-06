Литовкин сказал, как могут пройти испытания ядерного оружия на Новой Земле

Ядерные испытания Россия сможет провести разными способами. О каждом из них в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.
Напомним, ранее Трамп заявил, что страна будет испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны и отметил, что США обладает большим количеством ядерного вооружения, чем другие государства.
После этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании с членами Совета безопасности предложил президенту России Владимиру Путину начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям на «Новой Земле».
Путин при этом подчеркнул, что у российского руководства нет планов отойти от положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако если страны-участницы договора проведут ядерные испытания, РФ предпримет ответные шаги.
Литовкин отметил, что есть подкритические и натуральные ядерные испытания. Именно последние запрещены ДВЗЯИ.
«Если это натурные ядерные испытания, то взрывается целая ядерная боеголовка, она может быть без оболочки. Это может проводиться по-разному — в атмосфере или под землей. В последнем случае прорываются тоннели, не столько глубокие, сколько длинные. Там создается специальная камера, туда помещается взрывное устройство и специальные измерительные приборы, которые смогут зафиксировать мощность ядерного взрыва, выход радиации и так далее», — отметил эксперт.
А в случае с подкритическими испытаниями производится подрыв химического взрывчатого вещества. Доля энерговыделения при взрыве непосредственно ядерного вещества не превышает 0,1 микрограмма в тротиловом эквиваленте.
«А потом с помощью компьютера это масштабируют и доводят до такого состояния, как будто взорвалась целая ядерная боеголовка. Это очень сложная работа, требующая и специальных программ, и специальных навыков. Смоделировать такое смогут далеко не все страны — Россия, США, Китай и, по-моему, больше никто», — добавил специалист.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях.