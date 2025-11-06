Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Башкирии выдворили 73 нелегала

В МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия.

Источник: МВД Башкирии

МВД Башкирии приняло решение выдворить из России 73 иностранца, двоих депортировать, а 67 запретить въезжать на территорию страны. В республиканском ведомстве подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2025».

Правоохранители выявили более 400 нарушений миграционного законодательства, зафиксировали 170 нарушений правил въезда и выезда, а также пребывания и транзитного проезда, 147 нарушений правил пребывания в стране и другие.

Кроме того, полицейские разыскали двух человек, находившихся в федеральном розыске, и одного — в межгосударственном.

В МВД напомнили, что фиктивная регистрация гражданина России по месту пребывания или жительства, а также иностранца являются уголовно наказуемыми деяниями и преследуются по закону.