Из Башкирии выдворили 73 нелегала

МВД Башкирии приняло решение выдворить из России 73 иностранца, двоих депортировать, а 67 запретить въезжать на территорию страны. В республиканском ведомстве подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2025».
Правоохранители выявили более 400 нарушений миграционного законодательства, зафиксировали 170 нарушений правил въезда и выезда, а также пребывания и транзитного проезда, 147 нарушений правил пребывания в стране и другие.
Кроме того, полицейские разыскали двух человек, находившихся в федеральном розыске, и одного — в межгосударственном.
В МВД напомнили, что фиктивная регистрация гражданина России по месту пребывания или жительства, а также иностранца являются уголовно наказуемыми деяниями и преследуются по закону.