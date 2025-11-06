14 человек удостоены Почетного знака «Активный гражданин Иркутска»

Мероприятие прошло в День народного единства в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова. В нем приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Тен, мэр столицы Прибайкалья Руслан Болотов, депутат Законодательного собрания региона Галина Кудрявцева, члены Общественной палаты города, жители.
«Сегодня все сошлось: теплый и важный праздник, замечательная погода и наша традиционная встреча здесь. В этом зале мы чествуем активных граждан, которые работают не за деньги, а по зову сердца, — обратился к собравшимся председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. — Слово “общественник” звучит гордо. Вы делаете важные и нужные дела. Общественная палата внимательно следит за тем, что происходит в нашем любимом городе и помогает в реализации идей. Сегодня мы поблагодарим тех, чей труд достоин уважения и почитания».
Почетным знаком награждены:
участник СВО, один из организаторов добровольческого движения — группы волонтеров «Феникс» Алексей Кожевников,
доцент кафедры социальной педагогики и психологи Пединститута ИГУ и доцент кафедры журналистики и медиаменеджмента ИГУ, основатель Высшей народной школы Иркутска Александр Гордин,
волонтер СВО Марина Степулева,
директор Иркутского благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев,
тренер, автор проекта «Здоровье 55+», волонтер СВО Диляра Максимова,
руководитель органа территориального общественного самоуправления «Остров Вилюйский», волонтер СВО Лариса Савченко,
член Иркутского общественного городского движения «Женсовет» в Октябрьском округе Оксана Сосновчик,
руководитель творческого клуба «Созвездие» Ольга Солодкова,
глава добровольческого движения группы волонтеров «Феникс» Ольга Анохина,
представитель высшей школы, заместитель декана по молодежной политике и воспитательной деятельности географического факультета ИГУ Наталья Романова,
заместитель начальника управления культуры администрации Иркутска Сергей Таюрский,
президент Иркутского областного спортивного центра «Панкратион», волонтер СВО Олег Евсеев,
член Совета ветеранов ИВАТУ, автор книг про ИВАТУ и город Иркутск Валерий Гринь,
преподаватель детской школы искусств № 5 Оксана Москвич.
«Хочу сказать спасибо каждому из вас. Вы вносите вклад в развитие общества, работаете на благо города и его жителей. Все свои усилия направляете на воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти о трудовых и боевых подвигах наших земляков. Важно, что вы откликаетесь на наши инициативы, предлагаете проекты, которые мы с удовольствием поддерживаем», — отметил Руслан Болотов.
Глава города отдельно выразил благодарность председателю Общественной палаты Иркутска Станиславу Гольдфарбу за организаторскую работу и стратегическое видение того, каким должен быть Иркутск.
«Очень приятно и трогательно получать такую награду. Я и моя команда делали, делаем и всегда будем делать добрые дела. Сейчас непростое время для нашей страны. И только объединившись и протянув руку другу, мы добьемся победы», — обратилась с ответным словом Оксана Сосновчик.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, идея чествования самых активных горожан возникла у членов Общественной палаты в 2017 году, а в 2018-м были вручены первые Почетные знаки. В разные годы званием были отмечены врачи, педагоги, общественные активисты, предприниматели-благотворители, ученые, деятели культуры и спортсмены, волонтеры.