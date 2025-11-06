14 человек удостоены Почетного знака «Активный гражданин Иркутска»

«Сегодня все сошлось: теплый и важный праздник, замечательная погода и наша традиционная встреча здесь. В этом зале мы чествуем активных граждан, которые работают не за деньги, а по зову сердца, — обратился к собравшимся председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. — Слово­ “общественник” звучит гордо. Вы делаете важные и нужные дела. Общественная палата внимательно следит за тем, что происходит в нашем любимом городе и помогает в реализации идей. Сегодня мы поблагодарим тех, чей труд достоин уважения и почитания».