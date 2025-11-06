Ричмонд
В Бердске загорелся завод

Мощный пожар начался в городе Бердск. Возгорание произошло на заводе по производству туалетной бумаги. О происшествии сообщил telegram-канал Mash Siberia с ссылкой на очевидцев.

Срочная новость.

