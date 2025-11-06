Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад

В 2024 году победители и призеры ВСШ и олимпиад школьников РСОШ были зачислены без вступительных испытаний в 152 университета. При этом 86% от числа абитуриентов-олимпиадников, зачисленных без вступительных испытаний, выбрали поступление в 26 ведущих вузов.