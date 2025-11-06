Ричмонд
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад

Большинство победителей олимпиад учатся в вузах на «отлично».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Около 85% победителей и призеров школьных олимпиад, поступивших в российские вузы без вступительных испытаний, учатся на «отлично» и «хорошо», сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«Около 85% поступивших олимпиадников, по данным мониторинга последних лет, учатся на “отлично” и “хорошо”», — говорится в сообщении министерства.

В Минобрнауки РФ напомнили, что университеты могут предоставлять право на прием без вступительных испытаний победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

«В 2025 году в российские университеты без вступительных испытаний поступили 9 463 абитуриента. Это примерно 1,5% от общего количества бюджетных мест в этом году», — отметили в министерстве.

В 2024 году победители и призеры ВСШ и олимпиад школьников РСОШ были зачислены без вступительных испытаний в 152 университета. При этом 86% от числа абитуриентов-олимпиадников, зачисленных без вступительных испытаний, выбрали поступление в 26 ведущих вузов.