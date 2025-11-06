Третий котел: полковник рассказал о ловушке для ВСУ в Красном Лимане

Эти силы находятся в крайне тяжелом положении. Эксперт обратил внимание на перехваты переговоров, которые красноречиво свидетельствуют о проблемах противника: «В радиосетях управления противника идут просьбы об усилении войск, о переброске техники, которой очень немного сегодня на этом направлении осталось, так как была практически вся уничтожена».