В районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики складывается критическая для Вооруженных сил Украины оперативная обстановка. По оценкам экспертов, окруженная группировка противника стремительно теряет боеспособность, а ее судьба предрешена. Подробности текущей ситуации и прогнозы на ближайшее будущее в эксклюзивном комментарии для aif.ru дал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Котел с ослабленной обороной.
Согласно последним данным, в Красном Лимане остается значительная, но изолированная группировка ВСУ. «Думаю, украинская группировка в Красном Лимане насчитывает от 2,5 до 3 тысяч боевиков», — констатировал Анатолий Матвийчук.
Эти силы находятся в крайне тяжелом положении. Эксперт обратил внимание на перехваты переговоров, которые красноречиво свидетельствуют о проблемах противника: «В радиосетях управления противника идут просьбы об усилении войск, о переброске техники, которой очень немного сегодня на этом направлении осталось, так как была практически вся уничтожена».
Но еще более серьезной проблемой украинской армии стал кризис управления. Матвийчук привел показания пленных, которые рисуют картину разложения командной структуры: «Командиры, особенно среднего и старшего звена, практически бросили своих бойцов и отошли на значительное расстояние. По сути, идет такая децентрализация власти, а когда подобное происходит, части, как правило, теряют устойчивость в обороне».
Этот фактор, по мнению эксперта, является ключевым. Он сделал однозначный вывод: «Противник в Красном Лимане, как и в Красноармейске (Покровске), обречен».
Тактика, приносящая результат.
Пока украинские подразделения теряют управляемость, российские войска эффективно применяют выверенную тактику, которая позволяет минимизировать потери и деморализовать врага. Прорыв обороны осуществляется силами малых штурмовых групп.
Анатолий Матвийчук подробно описал этот метод: «Эта тактика себя полностью оправдала. Мелкие группы просачиваются в непогоду, ночью, используя особенности местности, в глубину обороны противника, постепенно накапливая и сосредотачивая силы в нужных местах. Потом происходит резкий удар, разрушение фортификационных сооружений и, как следствие, деморализация противника».
Такая тактика, сочетающая скрытность, внезапность и точность, уже приносит ощутимые результаты. Российские бойцы продолжают планомерное продвижение. «Ситуация развивается полностью в пользу российских вооруженных сил», — подчеркнул военный эксперт.
Когда ждать освобождения Красного Лимана?
Несмотря на благоприятное развитие событий, полное освобождение Красного Лимана, важного административного центра, станет частью более масштабной операции. Анатолий Матвийчук обозначил стратегическую последовательность действий российских войск.
«Красный Лиман — один из административных центров региона. Его освобождение является важным с точки зрения политического устройства новых территорий, с точки зрения возвращения всех населенных пунктов бывшей Донецкой области в состав ДНР», — отметил он.
Однако эксперт уточнил, что штурм города станет логичным продолжением успехов на других направлениях. «Освобождение Красного Лимана произойдет после взятия под полный контроль Красноармейска (Покровска) и Купянска», — заявил Матвийчук.
Именно падение этих ключевых узлов обороны ВСУ откроет путь к финальной фазе операции в ДНР. «В плане всеобщего наступления российских войск с падением Покровска и Купянска на повестке дня встанет и вопрос падения Красного Лимана, что будет означать полный разгром южной группировки войск противника, за которым последует переход наших военных в Днепропетровскую и Николаевскую области для расширения буферной зоны безопасности», — резюмировал полковник.
Таким образом, окруженная в Красном Лимане группировка ВСУ, лишенная надежного тыла, нормального снабжения и грамотного командования, доживает свои последние дни. Российские войска создают все условия для того, чтобы в ближайшем будущем над городом взвился флаг Донецкой Народной Республики.