В аэропорту Иркутска прокомментировали решение Верховного суда РФ

«По итогам рассмотрения Верховный суд отменил постановление окружного суда и признал законным судебный акт апелляционной инстанции, ранее вынесенный не в пользу АО “Международный Аэропорт Иркутск”. О дальнейших шагах и официальных решениях по данному вопросу мы проинформируем дополнительно на официальных площадках аэропорта», — сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Напомним, что 5 ноября Верховный Суд РФ подтвердил обязательность государственного строительного надзора при возведении объектов авиационной инфраструктуры, независимо от их классификации как капитальных или временных. Поводом для разбирательства стало обращение в Арбитражный суд Иркутской области с требованием устранить нарушения при строительстве терминала прилета в международном аэропорте Иркутска. Об этом говорится на официальном сайте Верховного суда РФ.
Отмечается, что федеральный государственный строительный надзор должен осуществляться при строительстве и реконструкции всех объектов, имеющих особый статус. К такой категории относятся аэровокзалы с пропускной способностью не менее 100 пассажиров в час, и это требование действует вне зависимости от того, считается ли объект капитальным или временным.
Напомним, что в июле 2025 года Восточно-Сибирская транспортная прокуратура подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ на постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, связанное с вводом нового терминала аэропорта Иркутска. Жалоба была возвращена без рассмотрения из-за нарушений в документах, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку Верховного суда РФ.
Добавим, временный терминал внутренних линий — это одноэтажный модульный пассажирский павильон сборно-разборного типа площадью 2,6 тысячи кв. метров. Прибывающие пассажиры будут попадать в него из самолета. В здании оборудована зона прилёта, лента для выдачи багажа, площадка для встречающих зал и ожидания для трансферных пассажиров.
В конце ноября 2024 года арбитражный суд Приангарья отменил запрет на ввод нового терминала иркутского аэропорта. Требования воздушной гавани были удовлетворены в полном объёме — представление Байкало-Ангарской прокуратуры было признано незаконным. Однако в марте 2025 года Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил постановление Арбитражного суда Иркутской области, которое ранее признавало законным строительство нового терминала в аэропорту столицы Приангарья и разрешало его ввод в эксплуатацию.
Между тем, торжественное открытие нового терминала аэропорта Иркутска прошло 11 июня.