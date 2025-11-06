В аэропорту Иркутска прокомментировали решение Верховного суда РФ

Отмечается, что федеральный государственный строительный надзор должен осуществляться при строительстве и реконструкции всех объектов, имеющих особый статус. К такой категории относятся аэровокзалы с пропускной способностью не менее 100 пассажиров в час, и это требование действует вне зависимости от того, считается ли объект капитальным или временным.