Советский секрет молодости: Врач назвала копеечное средство для борьбы со старением

По словам медика, для того, чтобы всегда быть молодой, нужно просто каждый день принимать янтарную кислоту. В то время как западные бренды навязывают нам экзотические суперфуды из Амазонии, отечественные косметологи тихо возвращают в оборот янтарную кислоту — чисто советскую разработку, которая омолаживает кожу на клеточном уровне, рассказала собеседница Life.ru. Забытый эликсир молодости из балтийского янтаря снова на пике популярности.