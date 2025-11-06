Песков: Путин пока не принял решение о послании Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о дате послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году пока не принято.
— Это зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет, — заявил Песков, отвечая на вопрос о планах проведения послания в следующем году.
Также представитель Кремля уточнил, что прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией, планируется к проведению в середине декабря, передает газета «Ведомости».
Президент Владимир Путин в среду, 5 ноября, на заседании Совета по межнациональным отношениям поддержал предложение объявить 2026-й годом единства народов России. Он также дал поручение ответственным чиновникам подготовить соответствующие для этого документы.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 ноября поздравил сограждан с Днем народного единства. Он подчеркнул, что именно единство россиян является залогом грядущей победы страны. Какая история у этого праздника — в материале «Вечерней Москвы».