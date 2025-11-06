Силовики Казахстана провели крупную операцию против наркопроизводства

5 ноября сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности Департамента полиции при содействии прокуратуры области проведена масштабная спецоперация в посёлке Сортировка города Караганды.
В ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны двое жителей области в возрасте от 28 до 30 лет, подозреваемые в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.
«В результате обыска в арендованном доме полицейские обнаружили и изъяли свыше одной тонны прекурсоров и более 52 килограммов готового наркотического вещества Альфа-PVP (скорость). Также изъято оборудование для производства психотропных веществ: весы, миксеры, сушки, вакууматоры, контейнеры и иные предметы, используемые в незаконной деятельности. Проведённая операция позволила предотвратить выпуск на чёрный рынок порядка 173 тысяч доз синтетических наркотиков. Одновременно удалось пресечь вовлечение в преступную деятельность новых участников, в том числе потенциальных курьеров-»закладчиков’из числа гражданского населения" Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Галымжан Бекбулатов.
По предварительным данным, подозреваемые арендовали дом с целью организации лаборатории и изготавливали психотропные вещества по указанию куратора. Вознаграждение за «работу» они получали в криптовалюте.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование.