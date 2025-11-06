Силовики Казахстана провели крупную операцию против наркопроизводства

«В результате обыска в арендованном доме полицейские обнаружили и изъяли свыше одной тонны прекурсоров и более 52 килограммов готового наркотического вещества Альфа-PVP (скорость). Также изъято оборудование для производства психотропных веществ: весы, миксеры, сушки, вакууматоры, контейнеры и иные предметы, используемые в незаконной деятельности. Проведённая операция позволила предотвратить выпуск на чёрный рынок порядка 173 тысяч доз синтетических наркотиков. Одновременно удалось пресечь вовлечение в преступную деятельность новых участников, в том числе потенциальных курьеров-»закладчиков’из числа гражданского населения" Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Галымжан Бекбулатов.