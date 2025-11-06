В Омске увековечили память участника СВО Сергея Мельникова

В Советском округе Омска состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о Герое России Сергее Мельникове. Она размещена на доме 9/1 по улице Коммунальная, где жил боец. Решение было принято ещё в сентябре.
В церемонии открытия, кроме близких и родных бойца, по приглашению инициаторов установки мемориального знака приняла участие депутат Госдумы от Омской области, экс-мер Омска Оксана Фадина.
Она отметила, что принять участие в церемонии для неё большая честь.
«Читая подробности сражения, испытываешь восхищение его мужеством и стойкостью духа», — отметила депутат.
Гвардии рядовой Сергей Мельников — выпускник ОмГАУ. На службу он был призван в 2022 году. Погиб 17 мая 2023 года.
В составе батальона ВДВ в ходе боя в зоне СВО был ранен, но продолжал удерживать оборону. Он лично предотвратил прорыв противника во фланг своего подразделения. Сам Сергей получил третье, несовместимое с жизнью осколочное ранение. Награжден медалью «Золотая Звезда» и посмертно получил звание Героя России.
Напомним, в феврале этого года мемориальная доска в честь 23-летнего Николая Данильченко появилась на здании Кадетского корпуса. Памятные знаки устанавливают в районах области знакомые и родные погибших бойцов. Так в Кормиловском районе на средства одноклассников мемориальная доска установлена на школе, где учился Иван Ванюшенко.