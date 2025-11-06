Ричмонд
Объятия зимы: фоторепортаж из заснеженного Новосибирска 6 ноября 2025

По-настоящему зимний день наступил в Новосибирске в четверг, 6 ноября 2025 года — после ночного снегопада город укрыло плотным белоснежным покрывалом. Деревья, крыши домов и автомобили скрылись под пушистыми шапками снега, превратив привычные пейзажи в открытку. Это придало городу живописности и эдакой новогодней нарядности. Однако за красотой скрывается ощутимое похолодание. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в утренние часы столбики термометров опустились до отметки в −10°C. Днем ожидается небольшое потепление до −4°C. Снег снова ожидается около 21.00 и, согласно прогнозу, непрерывно продолжится в течение ближайших суток. Горожанам советуют быть осторожными на дорогах и тротуарах, а также теплее одеваться. Показываем город в это белоснежное утро 6 ноября.

