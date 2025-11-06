Ричмонд
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,5 километра. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Пепловое облако распространилось на 85 километров к востоку от вулкана, что создает угрозу для авиаперевозок в регионе.

Вулкан Крашенинникова, который последний раз вулкан извергался в XV веке, проснулся.

«Высота вулканического облака — до 2,5 км. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты», — сообщили в KVERT ТАСС. Там же уточнили, что пепловый шлейф распространился на расстояние 85 километров в восточном направлении от вулкана.

О начале активного пеплового извержения впервые доложили сотрудники службы охраны и научного отдела заповедника 3 августа. Они проводили исследования вблизи вулкана и зафиксировали появление парогазовых струй на склонах Крашенинникова.

После обнаружения признаков активности инспекторы и ученые эвакуировались из опасной зоны. Часть группы переместилась в кальдеру вулкана Узон, остальные направились к побережью Кроноцкого озера. По данным исследователей, последнее извержение вулкана Крашенинникова произошло в XV веке, что делает текущую активность особенно значимым событием для вулканологов.