Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,5 километра. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Пепловое облако распространилось на 85 километров к востоку от вулкана, что создает угрозу для авиаперевозок в регионе.