Из Красноярска открыли прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок

Время в пути составит чуть менее восьми часов.

Источник: Комсомольская правда

5 ноября из аэропорта Красноярска впервые за пять лет запустили прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок. Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что полеты выполняет авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing 757 и 767, а время в пути составит около восьми часов.

В честь старта нового маршрута для пассажиров устроили праздничную встречу.

Напомним, в октябре аэропорт встретил первый рейс Vietjet Air — крупнейшего лоукостера Вьетнама. Лайнер открыл еще один прямой рейс между краевым центром и Нячангом — столицей провинции Кханьхоа, расположенной на побережье Южно-Китайского моря.