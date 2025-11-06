Из Красноярска открыли прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок

5 ноября из аэропорта Красноярска впервые за пять лет запустили прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок. Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что полеты выполняет авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing 757 и 767, а время в пути составит около восьми часов.