Сразу в пяти детсадах Иркутска появились «автогородки»

Они объединены одним проектом региональной программы «Народные инициативы» партии «Единая Россия». Мэр Иркутска Руслан Болотов побывал в детском саду № 176 на улице Мухиной и оценил качество выполненных работ.
По мнению специалистов, «автогородок» — идеальное решение для профилактики дорожно-транспортного травматизма. Он включает всю необходимую атрибутику: светофоры, макеты перекрестков, дорожные знаки и разметку, плакаты, электромобили, игровые бизиборды и другое. При помощи воспитателей дошкольники изучают теорию и применяют полученные навыки в игровой форме.
Главная особенность данной «Народной инициативы» в том, что мини-модели объединены в единую концепцию «большого микрорайона Юбилейный» и улицы Мухиной. На картах-схемах размещены все важные социальные объекты, обозначены пешеходные маршруты, сообщает пресс-служба администрации города.
«За счет этого занятия становятся не просто игрой, а настоящим моделированием городской среды. Дети учатся осознанно и безопасно вести себя на улицах. Теперь малыши осваивают азы дорожной грамотности в увлекательной, яркой и безопасной атмосфере. Они становятся настоящими знатоками ПДД», — отметила Мария Батюк.
Мэр Иркутска подчеркнул, что региональная программа позволяет качественно менять жизнь в городе, создавать новые точки притяжения. Все работы финансируются за счет средств областного и городского бюджетов, но решающую роль играют люди.
«Именно от того, что предложат горожане и какому проекту отдадут предпочтение в ходе народного голосования, зависит перечень реализуемых идей. В текущем году все вместе мы воплотили 17 инициатив иркутян. Каждая из них — это именно то, что необходимо жителям здесь и сейчас. Особенно радует, что в число проектов-победителей входит создание таких образовательных площадок, которые формируют у детей необходимые для жизни навыки», — отметил Руслан Болотов.