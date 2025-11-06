На Башкирию надвигаются морозы до −6° и сложные погодные явления

Сегодня осадки будут преимущественно в виде дождя, а на востоке региона — со снегом. Местами дождь усилится до умеренного. Ветер юго-западный, не слишком сильный. Температура ночью составит от −1 до +4 градусов, но при прояснении столбики термометров могут опуститься до −6°. Днём воздух прогреется до +1,+6 градусов.