На Башкирию надвигаются морозы до −6° и сложные погодные явления

В четверг, 6 ноября, и в пятницу, 7 ноября, жителей Башкирии ждет непростая погода. В прогнозе от республиканских синоптиков значится ледяной дождь, гололед и образование гололедицы на дорогах.
Сегодня осадки будут преимущественно в виде дождя, а на востоке региона — со снегом. Местами дождь усилится до умеренного. Ветер юго-западный, не слишком сильный. Температура ночью составит от −1 до +4 градусов, но при прояснении столбики термометров могут опуститься до −6°. Днём воздух прогреется до +1,+6 градусов.
В пятницу погодные условия останутся сложными. Ожидаются дожди, а в горной местности — со снегом. В некоторых районах возможно отложение мокрого снега на деревьях и электролиниях, сохранится гололёд и гололедица. Ветер останется юго-западным умеренным. Ночные температуры −1,+4 градуса, дневные — +2,+7 градусов.
