Главный архитектор Иркутска Антон Жуков уходит с поста с 10 ноября

С 10 ноября главный архитектор Иркутска Антон Жуков покидает свою должность. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации. Заместитель главы комитета по градостроительной политике администрации столицы региона написал заявление на увольнение по собственному желанию.