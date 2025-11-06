Ричмонд
Главный архитектор Иркутска Антон Жуков уходит с поста с 10 ноября

Антон Жуков написал заявление по собственному желанию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 10 ноября главный архитектор Иркутска Антон Жуков покидает свою должность. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации. Заместитель главы комитета по градостроительной политике администрации столицы региона написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Антон Жуков был главным архитектором города с конца 2020 года после того, как выиграл конкурс на замещение вакантной должности.

Известно, что он родился 1 июля 1986 года. Сначала окончил среднюю школу № 11, а образование получил на архитектурном факультете ИРНИТУ. Также Антон Жуков является членом Иркутского регионального отделения союза архитекторов России.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что макет зала судебных заседаний 19 века появился в иркутском музее.