Прокурор запросил экс-замглаве транспортного СК 15 лет за кражу драгоценностей

Прокуроры запросили 15 лет колонии строгого режима экс-заместителю руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александру Задорину. Бывшего чиновника обвиняют в краже ювелирных изделий на 19 млн рублей, которые были изъяты у него в ходе обысков. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.