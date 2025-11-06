Прокурор запросил экс-замглаве транспортного СК 15 лет за кражу драгоценностей

Прокуроры запросили 15 лет колонии строгого режима экс-заместителю руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александру Задорину. Бывшего чиновника обвиняют в краже ювелирных изделий на 19 млн рублей, которые были изъяты у него в ходе обысков. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.
«Путем частичного сложения наказания прошу назначить итоговое наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности представителя власти на срок 10 лет», — заявил прокурор.
Между тем, защита Задорина потребовала вернуть дело прокурорам для устранения недостатков, но получила отказ. После этого адвокаты заявили об оправдании подсудимого по всем эпизодам в связи с отсутствием состава преступления.
Ранее в Москве Басманный суд арестовал трех бывших сотрудников Следственного комитета России, которых подозревают в совершении ряда должностных преступлений.
Также сообщалось, что московский суд арестовал заочно бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России Дмитрия Довгия по делу о мошенничестве. На момент вынесения приговора Довгий находился в Израиле.