Русский Терминатор: боец РФ победил семь дронов ВСУ

Видео с российским бойцом, выжившим после атаки семи украинских дронов, взорвало Сеть. Героя уже успели окрестить «Терминатором» за его находчивость и стойкость при атаке врага.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в разговоре с aif.ru раскрыл, что помогло военному выжить и как действовать при атаке FPV-дронов.
Один против семи.
В Сети его уже окрестили «Терминатором». Видео с российским военнослужащим, который чудом остался жив после атаки сразу семи украинских FPV-дронов молниеносно разошлось по околовоенным Telegram-каналам.
Кадры кажутся невероятными: боец, застигнутый врасплох на абсолютно открытой местности у дороги, в качестве единственного укрытия использовал небольшой полевой куст.
Дроны один за другим пикировали на него, взрываясь буквально в нескольких сантиметрах от головы. Однако, вопреки всему, солдат выжил.
Чудом уцелевший боец вызвал всеобщее восхищение.
Видео с русским Терминатором взорвало Интернет. Тысячи комментариев появились в первые часы после публикации, а само видео набрало десятки тысяч просмотров.
«Восхищение! Невероятный!», — пишет в комментариях под ним Ольга.
«Вот его точно Боженька поцеловал, красавчик», — дополняет Евгений.
«Мощное видео, эмоции при просмотре зашкаливают», — делится Л.
«Здравия солдату! Господь с ним! От одного просмотра этого видео страшновато… Парни столько переживают! Главное целый! Слава России! Мы очень за вас всех переживаем!», — не может сдержать эмоций Евгения.
Военные тоже написали о собственном опыте:
«Не представляю, как он это пережил. И физически, и морально. Попадал я под “фипки”, как и многие наши бойцы, но вот такое я бы не пережил. Укрытия минимум, взрывы рядом. Я после первого почти оглох и некоторое время не понимал, что происходит, потерялся в пространстве, короче, был в прострации. Честь и хвала ему», — восхитился Дмитрий.
Практически все называют этот случай русским чудом, а также проявлением истинного мужества и стойкости.
«Родился в рубашке».
Эксперт в области беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с aif.ru прямо заявил, что этот боец «родился в рубашке». По его словам, шансы спастись в подобной ситуации близки к нулю.
«Не нужно думать, что можно чем-то отмахнуться от FPV-дрона или убежать от него. Боец на видео родился в рубашке. В любом случае то, что дроны взрывались рядом с его головой, не пройдёт для него бесследно. В лучшем случае он получил контузию, потому что они взрывались слишком близко. Как его осколками не поранило — тоже остаётся под вопросом», — отметил Кондратьев.
Скорость таких дронов превышает 100 километров в час, что делает любые попытки убежать от них на открытом пространстве абсолютно бесполезными. Попытки же «отмахнуться» от беспилотника с помощью подручных средств эксперт называет неэффективными и опасными.
Как спастись от FPV-дрона?
Так что же делать тем, кто оказался на прицеле у вражеского FPV-дрона? Максим Кондратьев объяснил, что лучшая защита — вообще избегать подобных ситуаций.
«В такой ситуации лучше не находиться на открытой местности. Нужно быть в помещении с закрытыми окнами, чтобы FPV-дрон не смог залететь, например, в открытую форточку. В условиях боевых действий нужно находиться в блиндаже, где входная дверь закрыта. При нахождении во время атаки на открытой местности нет смысла убегать», — подчеркнул специалист.
Кондратьев рассказал, чем можно сбить такой дрон.
«Можно попробовать сбить дрон, используя стрелковое оружие. Желательно, конечно, чтобы это было гладкоствольное с дробью или картечью. Тогда шанс уничтожить этот дрон более высокий, нежели если стрелять из автоматического оружия», — добавил Кондратьев.
Стало известно, что герой ролика с невероятной историей выживания — военнослужащий 1194-го мотострелкового полка. Его случай стал ярчайшим примером солдатской удачи перед главной угрозой — компактными и маневренными дронами-камикадзе.
