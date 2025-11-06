Русский Терминатор: боец РФ победил семь дронов ВСУ

«Не нужно думать, что можно чем-то отмахнуться от FPV-дрона или убежать от него. Боец на видео родился в рубашке. В любом случае то, что дроны взрывались рядом с его головой, не пройдёт для него бесследно. В лучшем случае он получил контузию, потому что они взрывались слишком близко. Как его осколками не поранило — тоже остаётся под вопросом», — отметил Кондратьев.