Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отказался выполнят приказ Владимира Зеленского о наступлении в Донецкой народной республике, заявил британский аналитик Александр Меркурис. Ситуация для ВСУ в районе Покровска в ДНР с каждым днем становится все хуже, впрочем, не лучше и обстановка у противника в Купянске Харьковской области.
Одновременно с этим в СМИ появились данные о помощи Сырского своим родителям во Владимирской области. На этом фоне советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил aif.ru, что Сырского неминуемо обвинят в потере Донбасса и лишат всех привилегий.
Русский агент Сырский.
По мнению Иванникова, украинское руководство признает Сырского «русским агентом» и лишит звания.
«Зеленский и Ермак после поражения в Донбассе никогда не примут на себя ответственность, отчитываться перед западными хозяевами за утраченное вооружение и проигранное сражение они не намерены. Всю вину Зеленский с Ермаком постараются возложить на Сырского. Уже в ближайшее время информационные агентства, подконтрольные киевскому режиму, начнут разгонять информацию о предательстве Сырского, называя его “русаком”, русским агентом, шпионом и предателем. У Сырского не получится, как у Залужного, уйти на пенсию по состоянию здоровья», — отметил Иванников.
По его словам, для главкома готовят суровую участь — лишат звания и отправят под суд.
«Поэтому говорить о том, что Сырский сумеет уехать из Украины в западные страны и продолжить там безмятежное существование пенсионера, не приходится», — подчеркнул Иванников.
Сырский может попроситься в Россию.
В такой безвыходной ситуации, считает эксперт, у Александра Сырского не остается иного выхода, кроме как бежать. И единственным безопасным направлением называется Россия.
«Единственная возможность спасти Сырскому свою жизнь — это осуществить переход на сторону России. Технически сделать это не так сложно. Под предлогом проверки боевого состояния и слаживания вооруженных сил Украины Сырский имеет право выезжать в передовые части. А взяв с собой двух или трех преданных ему офицеров, может осуществить под этим предлогом переход на российскую сторону», — сказал Иванников.
Эксперт подчеркивает, что главкому ВСУ не оставят выбора: «Живым его ни Зеленский, ни уж тем более его натовские покровители не оставят, так как он слишком много знает».
Что ждет Сырского в России.
Переход на сторону РФ не откроет главкому ВСУ дорогу к свободе, но гарантирует безопасность. Олег Иванников считает, что до окончания боевых действий Сырский будет находиться под следствием.
«Следственный изолятор во Владимирской области, в регионе, где живут его родители, будет самым безопасным для него местом на земле. А после окончания боевых действий, Сырский вполне может быть востребован российским министерством обороны в качестве преподавателя военной академии генерального штата. Сырский, безусловно, враг, но он очень хорошо осведомлен, имеет большой военный опыт и может передавать знания, в том числе о натовских методах ведения боевых действий», — добавил подполковник.
В истории есть прецеденты, когда высокопоставленные военные меняли сторону конфликта. «Всем известный генерал Яков Слащев, который лично подписывал указы о повешении бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, перешел на службу в РККА и до 1929 года на кафедре тактики преподавал красноармейцам и красным командирам», — уточнил Иванников.
Эксперт также провел параллель с Нюрнбергским процессом, где Вермахт не был признан преступной организацией, так как выполнял приказы Гитлера. «По этой же аналогии Сырского могут не признать военным преступником, так как он был вынужден выполнять приказы Зеленского и Ермака», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Родные Сырского в России отвергают его помощь.
На фоне этих прогнозов интерес представляют недавние сообщения о помощи, которую Сырский пытался оказать своим престарелым родителям во Владимирской области. В июле в СМИ появилась информация, что главком ВСУ перевел средства на лечение отца, 86-летнего Станислава, который страдает заболеванием мозга. Стоимость терапии оценивается в 1 млн рублей в месяц.
Его брат, Олег Сырский, поддерживвающий Россию, резко осудил Александра. Он заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за него семью считают врагами.
«Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — пояснил Олег.
Приемный сын Сырского, Иван, проживающий в Австралии, выразил сомнение в комментарии aif.ru, что такие переводы могли остаться незамеченными властями. Он поддерживает СВО и не одобряет выбор отчима.
По словам юриста Ивана Соловьева, такие переводы не могли остаться незамеченными властями.
«Мы с вами не знаем, кто переводил, куда переводил, сколько переводил. Но неужели Сырский взял и со своей кредитной карты и перевел миллион рублей на пенсионную карту МИР своего папы? Это смешно. Он бы наверное использовал какие-то иные способы. Мы можем только догадываться каким образом он мог это сделать», — сказал Иван Соловьев.
В семье Сырского давно существуют глубокие идеологические разногласия, и общения между главкомом и его российскими родственниками не было давно. Александр Сырский, родившийся во Владимирской области, после распада СССР остался на Украине, а с началом СВО окончательно разорвал связи с семьей в России.
Зеленский готовит провокацию после поражения.
Пока судьба главкома висит на волоске, киевский режим, по мнению Иванникова, может пойти на отчаянные меры, чтобы отвлечь внимание от провала в Донбассе. Эксперт не исключает масштабную провокацию.
«Зеленскому нужен медиаповод для того, чтобы скрыть поражение на Донбассе. Это возможно сделать, только организовав провокацию вселенского масштаба в виде техногенной катастрофы или массовой резни мирного населения, чтобы потом это выдать за зверство российской армии. То есть совершить под чужим флагом преступления, как не раз делали нацистские преступники», — сказал Иванников.
Наиболее вероятным местом для такой провокации эксперт назвал Харьковскую область, которую активно освобождают российские военные.
«Зеленскому нужно показать, что россияне якобы совершают преступления по отношению к местным жителям. Киев может устроить провокацию с уничтожением мирного населения. Зеленский пойдет на все, чтобы сохранить свою власть», — заключил подполковник.
Таким образом, на фоне продолжающегося наступления ВС РФ судьба ключевых фигур киевского режима становится все более предопределенной. По мнению аналитиков, Александр Сырский оказывается в ловушке, где единственным шансом сохранить жизнь становится бегство в ту страну, против которой он воевал, и примирение с семьей, которую он когда-то отверг.