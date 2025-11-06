«Зеленский и Ермак после поражения в Донбассе никогда не примут на себя ответственность, отчитываться перед западными хозяевами за утраченное вооружение и проигранное сражение они не намерены. Всю вину Зеленский с Ермаком постараются возложить на Сырского. Уже в ближайшее время информационные агентства, подконтрольные киевскому режиму, начнут разгонять информацию о предательстве Сырского, называя его “русаком”, русским агентом, шпионом и предателем. У Сырского не получится, как у Залужного, уйти на пенсию по состоянию здоровья», — отметил Иванников.