В Красноярске полицейские задержали автопьяницу с ребенком в салоне

«Это ставит под угрозу не только жизнь и здоровье самого водителя, но и безопасность его несовершеннолетнего пассажира. Подобные действия являются грубым нарушением правил дорожного движения и свидетельствуют о полном пренебрежении к ответственности», — прокомментировали ситуацию в ГАИ.