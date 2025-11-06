В Красноярске полицейские задержали автопьяницу с ребенком в салоне

В Красноярске нетрезвый отец отвозил ребенка в школу и был задержан сотрудниками полка ДПС. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Накануне во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательного учреждения в Советском районе инспекторы полка ДПС предотвратили потенциальную трагедию. Внимание полицейских привлек автомобиль, водитель которого вел себя подозрительно. При проверке документов и последующем освидетельствовании выяснилось, что мужчина употреблял алкоголь.
Результаты медицинского освидетельствования показали наличие в выдыхаемом воздухе 0,38 мг/л алкоголя. Особую тревогу у полицейских вызвал тот факт, что за рулем в таком состоянии находился отец, который вез своего ребенка.
«Это ставит под угрозу не только жизнь и здоровье самого водителя, но и безопасность его несовершеннолетнего пассажира. Подобные действия являются грубым нарушением правил дорожного движения и свидетельствуют о полном пренебрежении к ответственности», — прокомментировали ситуацию в ГАИ.
В отношении правонарушителя составили административный материал за езду в состоянии опьянения. Теперь мужчине грозит штраф в размере 45 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.
Напомним, летом полицейские презентовали новый чат-бот «Синяя линия» для оперативной передачи сообщений граждан о нетрезвых водителях. Также сообщать о подобном нарушении правил дорожного движения можно по круглосуточному телефону «Синяя линия» 263−10−19.