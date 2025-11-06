Ричмонд
В Приангарье у населения интересуются, почему в регионе падает рождаемость

В Приангарье у населения интересуются, почему в регионе падает рождаемость. Соответствующий опрос размещен на платформе «Госуслуги», передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: РИА "Новости"

Жителям региона предлагается ответить всего на один вопрос: «Почему происходит снижение рождаемости в Иркутской области?». На выбор дается несколько вариантов ответов. Проголосовать можно только за один из них.

  • экономические трудности и нестабильность доходов населения,
  • недостаточное развитие социальной инфраструктуры и медицинских услуг,
  • изменение жизненных приоритетов и ориентация на карьеру и образование,
  • высокая стоимость жилья и ограниченная доступность ипотечных кредитов,
  • низкий уровень доступности детских садов и школ,
  • экологические проблемы региона,
  • отток молодежи в крупные города и регионы с лучшими условиями проживания.

Высказать мнение можно до 16 ноября. Для участия в опросе необходимо авторизоваться в «Госуслугах». Указывается, что опрос анонимный, а его результаты будут представлены в обезличенном виде в формате статистики.

В Приангарье на протяжении последних лет фиксируется естественная убыль населения, то есть смертность в регионе превышает рождаемость. По прогнозам региональных властей, численность населения Иркутской области продолжит снижаться в ближайшие годы. Аналогичная ситуация прогнозируется, в частности, в Братске.